New York : au moins deux morts et 17 blessés dans l'écroulement d'un immeuble voisin d'un chantier à Brooklyn

Un immeuble de trois étages s’est effondré mercredi 11 novembre 2026, en fin d’après-midi, dans l’arrondissement de Brooklyn, à New York, aux États-Unis. Le bilan provisoire est d’au moins deux morts et de 17 personnes hospitalisées, dont quatre dans un état critique, selon l’Associated Press. Le bâtiment abritait des appartements au-dessus de commerces et jouxtait un terrain en cours de terrassement. Les secours ont poursuivi leurs recherches pendant la nuit.

Environ 250 pompiers sont intervenus, aidés de policiers, d’un drone et de chiens de recherche. Le maire Zohran Mamdani a décrit un terrain particulièrement piégeux, avant de rappeler la vocation de ces équipes : « La situation s’est avérée extrêmement difficile et a évolué très rapidement, avec des décombres instables à franchir et des vides dangereux sous la surface. C’est précisément pour ce type de sauvetage que le FDNY s’entraîne ». La commissaire des pompiers, Lillian Bonsignore, a insisté sur la prudence des équipes : « Chaque geste est minutieusement coordonné ».

Sept des victimes sont des enfants, selon les autorités, qui n’ont pas précisé si certains figurent parmi les morts. Un habitant de l’immeuble, Anderson Velez, a raconté l’appel de son épouse, ensevelie avec leurs deux enfants de 7 et 2 ans : « Elle m’a appelé au moment où l’immeuble s’est effondré alors qu’elle se trouvait à l’intérieur, ensevelie sous les décombres. Elle criait pour que quelqu’un vienne aider à sortir mon fils, puis la communication a été coupée ». Sa famille a finalement été extraite vivante.

Les causes de l’effondrement font l’objet d’une enquête. Le responsable de l’urbanisme de la ville, Ahmed Tigani, a indiqué que des ouvriers creusaient bien sur le terrain voisin au moment des faits, en vue d’y construire un nouvel immeuble. L’architecte, le propriétaire et l’entrepreneur associés au projet n’avaient pas encore répondu aux sollicitations de l’agence.