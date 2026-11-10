Niger : après ses propos sur l'armée algérienne, l'UE sommée de s'expliquer

Niamey hausse le ton face à Bruxelles. Lundi 9 novembre 2026, le chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne au Niger, Olaï Voionmaa, a été reçu au cabinet du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine.

Selon la déclaration officielle publiée à l’issue de la rencontre, il a été « convoqué » après les propos « condescendants et inacceptables » du porte-parole de l’UE. Ce dernier, Anouar El Anouni, s’était exprimé le 30 octobre 2026 lors du point de presse de la Commission européenne. Il avait affirmé que Bruxelles suivait la situation de près et voulait connaître la portée, l’objectif et la base juridique du déploiement d’unités de l’armée algérienne au Niger.

Ce nouvel accrochage ne date pas d’aujourd’hui. L’UE réclame depuis quelques années un retour à l’ordre constitutionnel. Niamey a ensuite demandé le départ de l’ambassadeur européen, qu’il accusait de mauvaise gestion d’un fonds humanitaire, et la délégation n’est plus dirigée que par un chargé d’affaires. Le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a convoqué le 12 mars 2026, la chargée d’affaires par intérim, Nicoletta Avella, pour lui remettre une lettre de protestation dénonçant une attitude « paternaliste et condescendante ».

Une déclaration sans détour

Le gouvernement nigérien dit exprimer, « une fois de plus », son « indignation » face à ce qu’il décrit comme une ingérence persistante de l’Union européenne dans les affaires d’États souverains. Il rappelle que le Niger et l’Algérie ont conclu leurs accords « en toute liberté et en toute responsabilité » et demande « de quel droit » Bruxelles réclame des comptes sur leur coopération, alors que les deux pays partagent une frontière et l’ambition de consolider la paix et la stabilité de leur sous-région.

Niamey affirme qu’il « ne reçoit d’injonction d’aucun pays ni institution ». N’étant pas membre de l’UE, il assure n’avoir « pas besoin de la permission de Bruxelles » pour exercer sa souveraineté. Il qualifie la sortie du porte-parole de « malheureuse et irresponsable », révélatrice d’un « manque de sincérité » dans la prétendue prise en compte des « réalités sahéliennes » par la politique africaine de l’institution. Le Niger, qui dit agir « librement », exige désormais des « clarifications » sur des ingérences qu’il juge « répétées et désobligeantes ».