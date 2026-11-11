Niger : Faure Gnassingbé a appelé Tiani après le décès de son père, voici ce qu'ils se sont dits

Dans un contexte de deuil au Niger, la présidence nigérienne a rendu public, dans un communiqué du 10 novembre 2026, les détails de l’échange téléphonique entre Faure Gnassingbé et Abdourahamane Tiani.

Le président du Conseil du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé s’est entretenu au téléphone avec le Président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, à la suite du décès de son père le jeudi 5 novembre 2026, selon un communiqué de la Direction du Cabinet de la présidence nigérienne.

En effet, au cours de cet entretien, le dirigeant togolais a adressé ses condoléances au chef de l’État, au gouvernement ainsi qu’à l’ensemble du peuple nigérien. Un geste de compassion auquel Abdourahamane Tiani a répondu en exprimant sa reconnaissance et a remercié le dirigeant togolais pour cette marque d’attention, qui témoigne, selon le communiqué, de l’excellence des relations entre les deux pays.

Pour rappel, cet échange intervient après la disparition d’Elhadji Tiani Hassane, père du président nigérien, décédé le jeudi 5 novembre à Niamey, à l’âge de 110 ans. Son décès avait été annoncé par un communiqué du Cabinet de la présidence, relayé par l’Agence nigérienne de presse (ANP). Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 6 novembre à Toukounous, dans la commune de Fillingué, après la prière de Asr.