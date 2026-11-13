Niger : Ibrahim Traoré manifeste son soutien à Tiani après le décès de son père

Le président nigérien Abdourahamane Tiani a reçu, jeudi 12 novembre 2026 à Niamey, une délégation burkinabè mandatée par le capitaine Ibrahim Traoré pour lui présenter ses condoléances après le décès de son père, Elhaji Tiani Hassane. Cette démarche témoigne de la solidarité affichée entre les dirigeants de la Confédération des États du Sahel (AES) dans cette épreuve familiale.

Conduite par Bassolma Bazié, président de la Commission nationale AES du Burkina Faso, la délégation comprenait également le capitaine Martha Céleste Anderson Medah, ministre et directeur de cabinet du président du Faso. Les deux émissaires étaient porteurs d’un message de condoléances, de fraternité et de soutien adressé au chef de l’État nigérien au nom d’Ibrahim Traoré, qui assure la présidence en exercice de la Confédération.

À l’issue de l’audience, Bassolma Bazié a précisé la portée de cette mission. « En tant que famille confédérale, nous avons été mandatés par le Président en exercice pour nous déplacer auprès de lui et lui transmettre un message de condoléances, un message de solidarité et un message de fraternité », a-t-il déclaré.

Au-delà des condoléances, le chef de la délégation a également évoqué l’héritage des générations précédentes et la responsabilité des dirigeants actuels face aux défis de leur espace commun. Il a notamment souhaité que les bénédictions et l’héritage du défunt continuent d’accompagner les responsables de la Confédération. Pour lui, « La meilleure façon de les pleurer, c’est de nous montrer à la hauteur des défis qu’ils nous ont laissés et de faire en sorte de combler les vides, afin de leur montrer que leur investissement dans la ressource humaine n’a pas été vain ».

Cette visite intervient après d’autres marques de compassion adressées au dirigeant nigérien. Comme rapporté précédemment par La Nouvelle Tribune dans son article intitulé « Niger : Faure Gnassingbé a appelé Tiani après le décès de son père, voici ce qu’ils se sont dits », le président togolais avait également échangé avec son homologue nigérien à la suite de cette disparition.

La réception de la délégation burkinabè s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de la présidence et du gouvernement nigériens, dont le porte-parole du gouvernement, Soumana Boubacar. Ibrahim Traoré a, par ailleurs, réitéré ses encouragements à Abdourahamane Tiani à travers ses émissaires.