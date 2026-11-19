Le groupe nigérian renforce ses investissements dans la filière rizicole avec une nouvelle unité industrielle dans l’État de Jigawa. L’installation s’inscrit dans un programme lancé depuis plusieurs années pour développer la production et la transformation du riz au Nigeria.

Le groupe Dangote franchit une nouvelle étape dans ses investissements rizicoles au Nigeria. Le 11 novembre 2026, l’équipementier suisse Bühler a annoncé avoir achevé et remis à Dangote Rice Limited une usine de transformation située à Hadin, dans l’État de Jigawa, au nord du pays. Selon les informations communiquées par le constructeur, l’installation dispose d’une capacité de traitement de 16 tonnes de riz paddy par heure.

L’unité intègre plusieurs étapes de la chaîne de transformation, notamment le pré-nettoyage, le séchage, le stockage, l’étuvage, l’usinage et le conditionnement. Cette infrastructure doit ainsi contribuer à renforcer les capacités industrielles nécessaires pour répondre à la consommation croissante de riz dans le pays, considéré comme le premier consommateur africain de cette céréale.

Le projet s’inscrit dans une ambition annoncée dès 2014, à travers un accord d’un milliard de dollars conclu entre Dangote Industries et le gouvernement fédéral nigérian. Ce programme prévoyait le développement d’une filière intégrée, avec des investissements dans six États, dont Jigawa, Kebbi, Niger, Kano, Sokoto et Zamfara. Lors du lancement des travaux de Hadin en mars 2018, Aliko Dangote avait évoqué la construction de six rizeries, avec un objectif cumulé de 700 000 tonnes de riz étuvé par an.

Une stratégie de diversification industrielle

Pour sécuriser l’approvisionnement de ses installations, le groupe avait également mis en place un réseau de producteurs partenaires. Dès 2016, un programme agricole couvrant 8 000 hectares avait été lancé à Hadejia, dans l’État de Jigawa, au bénéfice d’environ 5 000 agriculteurs. Il prévoyait notamment la distribution de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires, ainsi qu’un accompagnement technique et le rachat des récoltes.

Cette orientation agricole rejoint les autres activités industrielles du conglomérat fondé par Aliko Dangote. Présent dans le ciment, les hydrocarbures, les engrais et l’agroalimentaire, le groupe exploite notamment une raffinerie de pétrole de 700 000 barils par jour à Lekki et un complexe d’engrais d’une capacité annuelle de 3 millions de tonnes d’urée. Dangote Cement dispose, pour sa part, d’une capacité installée de 51,8 millions de tonnes par an en Afrique.