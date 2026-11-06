Nigeria : décès à 71 ans de Diewait Ikpechukwu, ancien footballeur devenu acteur de Nollywood

Le cinéma nigérian pleure l’un de ses visages familiers. Diewait Ikpechukwu s’est éteint le jeudi 5 novembre, à l’âge de 71 ans, après une longue maladie, selon une source proche de la famille. Relayée le 6 novembre, la nouvelle, a été confirmée par l’Actors Guild of Nigeria.

Un parcours entre terrains et plateaux

Né en 1955 dans le sud-est du Nigeria, Ikpechukwu a fait carrière dans le football, comme ailier droit dans les années 1970, avant d’être appelé en sélection nationale. Il s’est tourné vers le cinéma et a passé plus de 25 ans à l’écran, aux côtés de Pete Edochie, du regretté Mr Ibu ou encore de Patience Ozokwor. Parmi ses films figurent Royal Palace, The Guilty, Across the River, Python King et Ìjé Love, des titres qui ont séduit le public bien au-delà des frontières nigérianes. Aussi, il faisait partie du casting de la suite d’Issakaba.

Les hommages se sont multipliés. Yakubu a salué « une autre légende qui tire sa révérence ». Des fans jusqu’au Malawi ont exprimé leur tristesse.