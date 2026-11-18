Abuja veut désormais frapper les groupes armés au-delà de ses frontières. Lors d’une annonce faite à Abuja le 16 novembre, le ministre nigérian de la Défense, le général Christopher Musa, a affirmé que ses forces pourraient franchir la frontière sur une bande de cinq kilomètres maximum lorsqu’elles traquent des assaillants.

En effet, selon le ministre, le Cameroun, le Niger et le Tchad ont consenti à ce droit de poursuite transfrontalière. L’idée est simple : empêcher les combattants de trouver refuge chez les voisins du Nigeria dès qu’ils ont frappé sur le sol nigérian. Cependant, les modalités concrètes d’application n’ont pas été rendues publiques, et aucune confirmation officielle des trois capitales n’a, à ce stade, été relayée par les sources consultées.

Pour rappel, le dispositif s’ajoute à un cadre déjà existant. En effet, les pays riverains du lac Tchad coopèrent au sein de la Force multinationale mixte (MNJTF), mise sur pied en 1994 à l’initiative d’Abuja pour combattre le banditisme transfrontalier. Par la suite, la force s’est élargie, avec l’arrivée de contingents tchadiens et nigériens, puis a reçu en 2015 un mandat renforcé contre Boko Haram. Elle repose sur la coordination des armées concernées et sur des opérations dans les zones touchées par l’insurrection.