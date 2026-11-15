Nigeria : les États-Unis alertent sur la persistance des violences contre les chrétiens

Le 12 novembre 2026, une audience de la Chambre des représentants a fait le point, sur la situation au Nigeria, un an après que Donald Trump a placé le pays sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse. Le républicain Chris Smith, qui présidait la session, juge la situation « dramatique » et décrit des violences « systématiques et en accélération » visant des communautés majoritairement chrétiennes. Il s’agissait de la 14e audience consacrée au Nigeria.

Pour rappel, M. Trump a affirmé en novembre 2025, que « le christianisme fait face à une menace existentielle » dans le pays et que « des milliers de chrétiens sont tués ». Il a attribué ces massacres à des islamistes radicaux, ordonné au Pentagone de préparer d’éventuelles opérations militaires et menacé de couper toute aide. Il a prévenu : « Le gouvernement nigérian ferait mieux d’agir vite ! ». Bola Tinubu, le président nigérian a répondu que cette description « ne reflète pas la réalité nationale », rappelant que « la liberté religieuse et la tolérance » sont au cœur de l’identité du pays.

Des élus divisés

La démocrate Sara Jacobs, lors de l’audience, a qualifié la menace de M. Trump de « téméraire », estimant que « toute action militaire unilatérale au Nigeria est illégale ». Elle affirme que le Congrès n’a pas autorisé le recours à la force. Pramila Jayapal a rappelé que « les tueries au Nigeria ne se limitent pas à la persécution des chrétiens ». Le représentant Bill Huizenga a reproché au président Tinubu de rester « les bras croisés » face à l’insécurité. Mgr Wilfred Anagbe, évêque de Makurdi, a averti depuis son intervention à distance que les chrétiens risquent d’être anéantis par les terroristes.

Des organisations de défense des droits humains affirment que plus de 6 000 chrétiens ont été tués ou enlevés depuis le début de 2026. Les défenseurs de la liberté religieuse demandent au Congrès de maintenir la pression tant que la sécurité ne sera pas rétablie dans les régions concernées.