Un basketteur professionnel américain de 28 ans a été interpellé le 11 novembre 2026 sur le parking de l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, au Nigeria, après avoir laissé derrière lui deux valises remplies de cannabis. L’Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA) a annoncé l’arrestation le dimanche 15 novembre et l’identifie comme Greene Da’monte Khiree, originaire de Savannah, en Géorgie. Il arrivait de Thaïlande via Dubaï, sur un vol d’Emirates.

Dès son arrivée, les agents le surveillaient sur la base de renseignements. Ainsi, l’agence décrit la scène dans son communiqué : « Il a été observé en train d’abandonner ses deux bagages enregistrés avant de tenter de quitter l’aéroport avec son seul bagage à main. » Les deux valises portaient son nom et contenaient 32 colis de « Loud », une variété de cannabis très concentrée, soit 33,95 kg au total, environ 75 livres. De plus, les enquêteurs y ont retrouvé un traceur, dont l’agence ne précise pas l’usage.

Face aux enquêteurs, l’Américain a affirmé vivre en Thaïlande depuis octobre 2025 et y jouer au basket à haut niveau. Il a ajouté qu’il était venu au Nigeria pour « développer son réseau en vue de sa carrière de basketteur ». Pourtant, la NDLEA écarte cette version, car l’analyse de son téléphone contiendrait « des informations indiquant qu’il avait connaissance de l’activité de trafic de drogue et qu’il y participait ». Elle ne détaille pas ces éléments.

Le cannabis est dépénalisé en Thaïlande depuis novembre 2024, alors qu’il reste strictement interdit au Nigeria, y compris à usage médical. Par ailleurs, le joueur n’a fait aucune déclaration publique sur les accusations, et l’agence n’a annoncé ni inculpation ni date d’audience à ce stade.