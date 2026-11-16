Nigeria : un expatrié chinois et un inspecteur de police tués dans l'État de Bauchi

Un expatrié chinois et un inspecteur de police ont été tués le 14 novembre 2026 à Ruga, un village de la zone de gouvernement local d’Alkaleri, dans l’État de Bauchi, au Nigeria. Selon les informations disponibles, des présumés terroristes ont pris pour cible le véhicule de l’entreprise qui transportait l’homme. Ainsi, la victime chinoise participait à des travaux de forage carotté, une technique qui consiste à prélever des échantillons de roche dans le sous-sol.

Par ailleurs, le policier appartenait à la Mobile Police Force, au sein de l’unité MOPOL 34, et escortait le convoi. Ensuite, le premier rapport précise son rôle en ces termes : « Un inspecteur de police de la MOPOL 34 avait été affecté à la protection de l’expatrié ».

Toutefois, les noms des deux victimes, celui de l’entreprise et le nombre d’assaillants ne sont pas connus. Dès lors, l’alerte est parvenue vers 23h19 à la 3e Division de l’armée nigériane, et les forces de sécurité ont lancé des recherches pour retrouver et arrêter les auteurs. Enfin, une enquête cherche à établir le déroulement exact de l’attaque, et aucune revendication n’a été signalée jusqu’à présent.

Ce n’est pas la première fois que des Chinois escortés par la police sont visés au Nigeria. En effet, en avril 2025, deux ressortissants chinois et un inspecteur de police de leur escorte avaient été tués dans une embuscade à Uturu, dans l’État d’Abia, au sud-est du pays.