Nucléaire iranien : Washington offre jusqu'à 20 millions $ pour des informations

Les États-Unis ont annoncé vendredi 6 novembre 2026 une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars pour toute information sur le programme nucléaire de l’Iran. Le Commandement central américain (Centcom) l’a fait savoir dans un message publié sur X, et il précise que l’offre émane du programme Rewards for Justice du Département d’État, avant de détailler ce que Washington recherche :

« Rewards for Justice offre une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars et une possible relocalisation pour toute information sur le programme nucléaire de l’Iran, y compris ses installations, ses équipements et le personnel associé, comme ceux de la communauté scientifique, ou le déplacement de l’un des éléments ci-dessus. »

Le message du Centcom renvoie vers le site du programme, où les personnes concernées peuvent transmettre leurs informations.

Cette annonce tranche avec le discours du président Donald Trump, qui affirme à plusieurs reprises que les frappes américaines ont détruit le programme nucléaire iranien.

Rewards for Justice est un programme du Département d’État qui verse des récompenses pour des informations touchant à la sécurité nationale des États-Unis. Il s’applique ici au dossier nucléaire iranien, et l’offre intervient alors que Téhéran examinerait des propositions américaines transmises par le Qatar, médiateur principal. Donald Trump assure de son côté que l’Iran veut conclure un accord.