Nucléaire : Téhéran refuse l'accès à ses sites touchés à l'AIEA avant la fin définitive de la guerre

Les inspecteurs de l’ONU n’ont plus accès aux principaux sites nucléaires iraniens depuis plus de seize mois, et Téhéran ne compte pas rouvrir la porte. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a écarté dimanche 15 novembre 2026 tout retour de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur les installations endommagées. Cette position intervient quelques jours après un appel de l’agence à relancer les inspections en Iran. Les sites de Natanz, Fordo et Ispahan ont été frappés en juin 2025, puis de nouveau depuis le début de la guerre, le 28 février, déclenchée par des frappes américano-israéliennes qui ont tué le Guide suprême Ali Khamenei.

Lors d’un entretien télévisé, le responsable a lié l’accès de l’AIEA à la satisfaction des exigences de Téhéran et à l’arrêt définitif des combats : « Nous n’accorderons pas à l’AIEA l’accès aux installations tant que les conditions de l’Iran ne seront pas remplies et que la guerre ne sera pas définitivement terminée ». Il a aussi estimé que la demande d’inspection de l’agence visait probablement à évaluer l’efficacité de l’armement américain.

Les inspecteurs ont pu visiter la centrale de Bouchehr, mais pas les sites bombardés. L’AIEA ignore donc toujours ce que sont devenus les 440,9 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 % qui y avaient été localisés pour la dernière fois. L’agence estime que ce stock pourrait, s’il était enrichi davantage, suffire à fabriquer jusqu’à dix armes nucléaires.

Téhéran affirme pourtant respecter ses engagements. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei, a déclaré le 9 novembre : « L’Iran n’a pas cessé de remplir ses obligations au titre des règles de l’Agence internationale de l’énergie atomique ». Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, avait indiqué pour sa part le 28 octobre devant le Conseil de sécurité de l’ONU : « Depuis juin 2025, nous n’avons identifié aucune activité visant à réparer ou à reconstruire l’une des installations endommagées ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit se rendre mardi à Mascate, en Oman, selon Kurdistan24.