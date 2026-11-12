Nvidia : Jensen Huang quitte la direction du groupe, Colette Kress assure l'intérim

Jensen Huang n’est plus le patron de Nvidia. Le conseil d’administration du groupe américain a annoncé jeudi 12 novembre 2026, depuis Santa Clara (Californie, États-Unis), sa démission de ses fonctions de président, de directeur général et d’administrateur, avec effet immédiat, selon le communiqué de Nvidia. Cofondateur de l’entreprise en 1993, il la dirigeait depuis 33 ans.

Colette Kress, directrice financière du groupe, reprend la direction par intérim tout en gardant son poste de CFO. Elle a réagi dans le communiqué et promet de poursuivre sur la même voie : « La force de NVIDIA a toujours reposé sur ses équipes. Avec notre direction, je m’engage à bâtir sur les fondations extraordinaires que Jensen a posées pendant 33 ans. Nous continuerons de faire avancer le travail qui a fait de NVIDIA un leader du calcul accéléré et de l’IA, et de saisir les opportunités à venir ». Le conseil a aussi nommé Harvey C. Jones à sa présidence, un poste créé pour l’occasion. La recherche d’un successeur permanent parmi des candidats internes et externes est également lancée

Pour rappel, ce départ suit de près l’enquête indépendante que le conseil avait lancée dimanche 8 novembre. Le même jour, Jensen Huang avait reconnu auprès des salariés avoir été infidèle à son épouse. Le conseil justifiait alors l’enquête par des informations selon lesquelles son patron avait été la cible d’une opération de renseignement étranger, et affichait sa confiance dans la direction : « À la lumière des informations récentes selon lesquelles le fondateur et PDG Jensen Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger, le conseil n’a aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de NVIDIA ont été compromis, mais son enquête examinera toutes les informations disponibles. Le conseil a confiance en Jensen et en son équipe dirigeante ».

Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre le 17 novembre, avec une conférence prévue à 14 h, heure du Pacifique, sous la direction de Colette Kress.