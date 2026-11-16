OIT : le Bénin félicite le Togolais Gilbert Houngbo pour sa réélection et salue un homme d’expérience

Le Bénin accueille favorablement la reconduction du Togolais Gilbert Houngbo à la tête de l’Organisation internationale du travail. Lundi 16 novembre 2026, le conseil d’administration de l’OIT a confirmé sa désignation pour un second mandat de cinq ans. Le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue Sèwènan Chaou, a réagi au nom des autorités béninoises : « Le Bénin se réjouit de la réélection de Monsieur Gilbert Houngbo à la Direction Générale du Bureau international du Travail. »

Fondée en 1919, l’OIT est une agence spécialisée des Nations unies qui réunit gouvernements, employeurs et travailleurs. En 1944, son adoption de la déclaration de Philadelphie a réaffirmé que le progrès social doit primer sur toute autre considération économique.

Un parcours au service de l’institution

Gilbert Houngbo a dirigé le gouvernement togolais de 2008 à 2012. Il a ensuite occupé le poste de directeur général adjoint de l’OIT, où il a supervisé de 2013 à 2017 les opérations menées sur le terrain dans plus de 100 pays. Avant son premier mandat, il a aussi été sous-secrétaire général adjoint de l’ONU et directeur du Programme des Nations unies pour le développement, puis a présidé le Fonds international de développement agricole à Rome. Élu en mars 2022, il est devenu le premier Africain à diriger l’organisation et a pris ses fonctions en octobre de la même année.

Le ministre béninois a poursuivi : « Un homme d’expérience, un Africain qui honore le continent, un défenseur infatigable de la justice sociale. » Il a ajouté : « Nous lui souhaitons plein succès pour ces 5 prochaines années au service du travail décent pour tous. » Et conclu : « Félicitations, Monsieur le Directeur Général ! »

La Commission de l’Union africaine, dirigée par Mahmoud Ali Youssouf, a également salué cette réélection, tout comme plusieurs organisations syndicales du continent, qui avaient apporté leur soutien à la candidature du Togolais. Son nouveau mandat débutera le 1er octobre 2027 et s’achèvera le 30 septembre 2032.