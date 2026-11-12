Opération Mirador : Un nouveau commandement face au défi sécuritaire du Nord

Le haut commandement des Forces armées béninoises (FAB) vient de procéder à un vaste remaniement à la tête de l’Opération Mirador. Nommés ce mercredi 11 novembre 2026 par le général de corps d’armée Abou Issa, le colonel Claude Raoul Djèhoungo et son équipe héritent d’une mission noble : endiguer la menace djihadiste dans le septentrion et préserver l’intégrité du territoire national.

C’est un passage de témoin stratégique qui s’opère au cœur du dispositif de défense béninois. Une semaine après la promotion du colonel André Dokoui Fofo au poste de chef d’état-major de l’armée de terre en Conseil des ministres, la succession à la tête de l’Opération Mirador est désormais officielle. Le mercredi 11 novembre 2026, le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général de corps d’armée Abou Issa, a confié les rênes du théâtre des opérations au colonel Claude Raoul Djèhoungo.

Pour mener à bien cette tâche d’une haute sensibilité, le nouveau commandant sera secondé par le lieutenant-colonel Mathieu Hessou, désigné commandant du théâtre adjoint, tandis que le colonel Joselyto Alapini prend la direction de la cellule des opérations aériennes. À travers ce trio, la hiérarchie militaire entend insuffler une dynamique renouvelée et maintenir une pression constante sur les groupes armés terroristes qui menacent les frontières septentrionales du pays.

Des profils aguerris pour une posture résolument offensive

Le choix porté sur ces trois officiers supérieurs ne relève en rien du hasard. Le colonel Claude Raoul Djèhoungo est reconnu au sein de l’institution militaire pour son sang-froid, sa rigueur tactique et sa parfaite connaissance des terrains complexes. Homme de terrain expérimenté, il incarne cette génération d’officiers formés aux réalités de la guerre asymétrique, capable de fédérer des unités hétérogènes sous le feu.

À ses côtés, le lieutenant-colonel Mathieu Hessou apporte une solide expertise en matière de coordination opérationnelle et de planification logistique, des compétences vitales pour soutenir des troupes déployées loin de leurs bases arrière. Enfin, l’arrivée du colonel Joselyto Alapini à la tête de la cellule aérienne témoigne de l’importance stratégique accordée à la troisième dimension. Spécialiste des opérations aéroterrestres, sa maîtrise de l’appui aérien, de la surveillance par drones et de la reconnaissance rapide constitue un atout décisif pour débusquer des ennemis extrêmement mobiles dans les zones boisées et les parcs nationaux de l’Alibori et de l’Atacora.

Aussitôt installés, le colonel Djèhoungo et son adjoint ont été reçus au cabinet du général Abou Issa pour une séance de travail consacrée aux orientations opérationnelles. Le message du patron des FAB a été sans équivoque : consolider les acquis et maintenir une posture offensive sans relâche. Pour asseoir la supériorité opérationnelle des troupes sur le terrain, deux leviers prioritaires ont été fixés au nouveau commandement : la maîtrise absolue du renseignement et l’accroissement de la mobilité tactique.

Les sentinelles de l’intégrité territoriale

La charge qui pèse désormais sur les épaules de ce nouveau commandement est colossale. Depuis plusieurs années, la dégradation sécuritaire au Sahel déborde sur les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, exposant le nord du Bénin (frontalier du Burkina Faso et du Niger), à des incursions meurtrières, à la pose d’engins explosifs improvisés et au harcèlement des populations civiles.

Dans ce contexte d’adversité permanente, les quelque milliers de militaires engagés dans l’Opération Mirador depuis son lancement en 2022 jouent un rôle vital et irremplaçable. Déployés au sein de bases opérationnelles avancées et d’avant-postes fortifiés, ces soldats constituent le premier rempart de la République. Au prix d’une vigilance de chaque instant et souvent de sacrifices ultimes, ils assurent le verrouillage des frontières, empêchent l’implantation de sanctuaires terroristes sur le sol béninois et garantissent la continuité de l’autorité de l’État jusque dans les zones les plus reculées.

Consolider le pacte armée-nation

Conscient que la victoire contre le terrorisme ne se gagne pas uniquement par les armes, le général Abou Issa a également exhorté le nouveau commandement à intensifier les actions civilo-militaires. Dans des zones où les groupes armés tentent d’exploiter les vulnérabilités sociales pour recruter ou intimider, la reconquête des cœurs est tout aussi déterminante que le contrôle du terrain.

Les actions de proximité (soins médicaux gratuits, réhabilitation d’infrastructures communautaires, sécurisation des marchés et des couloirs de transhumance), permettent de briser le mur de méfiance et de renforcer la résilience collective face à la menace. Un travail de fond déjà engagé sur le terrain, comme en témoigne l’atelier de restitution tenu à Cotonou les 8 et 9 octobre derniers sur le bilan des initiatives civilo-militaires menées depuis janvier 2025.

En promettant de poursuivre son plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour doter l’Opération Mirador de moyens matériels et technologiques toujours plus performants, le chef d’état-major général a réaffirmé le soutien total de la nation à ses soldats. Pour le colonel Djèhoungo et son état-major, l’heure n’est plus aux observations : il s’agit désormais de transformer cette confiance institutionnelle en victoires tactiques durables pour rendre aux populations béninoises la paix et la quiétude auxquelles elles aspirent.