Ormuz, Ukraine, ONU, IA : les cinq priorités des États-Unis à la réunion du G7 à Paris

Les États-Unis ont dévoilé cinq priorités à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, tenue les 9 et 10 novembre 2026 à Paris, en France. Le compte « USA en Français » du Département d’État les a listées sur X en affirmant que « les États-Unis ont clairement exposé leurs priorités lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris : la lutte contre les menaces à la stabilité régionale, la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, le règlement durable de la guerre Russie-Ukraine, la réforme de l’ONU et une approche de la superintelligence axée sur l’innovation ».

Pourtant, Washington arrive à ce rendez-vous avec des alliés qui s’interrogent sur sa ligne dans la guerre en Ukraine comme dans le conflit avec l’Iran.

Le détroit d’Ormuz en tête des échanges

Ainsi, le dossier d’Ormuz a pesé lourd dans les discussions, même s’il n’arrive qu’en deuxième position dans le message américain. Environ un cinquième du pétrole mondial transite normalement par ce détroit, dont le trafic est perturbé depuis le début de la guerre déclenchée contre l’Iran le 28 février. Le secrétaire d’État Marco Rubio a donc appelé les autres pays à s’engager pour protéger la navigation, puis il a reconnu mardi 10 novembre que son appel était resté sans écho. Interrogé sur la réaction de ses homologues, il a répondu : « Je l’ai soulevé. Je n’ai pas obtenu de réponse. Nous avons encouragé nos partenaires à se joindre à nous dans cet effort de défense du transport maritime mondial ». En effet, les Européens avaient déjà conditionné en mars toute mission de sécurisation du détroit à la fin des hostilités.

Une guerre en Ukraine discutée en parallèle des pourparlers

Du côté de l’Ukraine, la réunion s’est tenue pendant que la Russie, l’Ukraine et les États-Unis menaient des pourparlers à trois aux Émirats arabes unis. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, a rejoint mardi la session qui lui était consacrée, après avoir prévenu avant son départ que « personne n’a le droit de décider de notre sort dans notre dos ». Des diplomates européens réclamaient d’ailleurs une place dans ces négociations. Finalement, les sept ministres et la haute représentante de l’Union européenne ont publié le 11 novembre une déclaration commune dans laquelle ils affirment : « Nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible à l’Ukraine et à son courageux peuple ».

Réforme de l’ONU et superintelligence

Les deux derniers points du message américain restent cependant sans détail. Le texte ne précise ni le contenu de la réforme de l’ONU voulue par Washington, ni ce que recouvre une approche de la superintelligence « axée sur l’innovation ». Toutefois, la sécurité de l’intelligence artificielle figurait bien au programme de la présidence française du G7, dans le prolongement des travaux engagés au sommet d’Évian en juin 2026. Enfin, la réunion de Paris compte parmi les derniers rendez-vous de cette présidence, et les États-Unis prendront la tête du G7 en 2027.