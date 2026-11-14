OTAN: l'administration Trump fait une proposition à Zelensky en l'échange du Donbass

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que Washington a évoqué un éventuel retrait des forces ukrainiennes du Donbass en échange d’une adhésion à l’OTAN, alors que Kiev négocie parallèlement des garanties de sécurité avec ses partenaires occidentaux.

Les négociations sur l’avenir de l’Ukraine pourraient placer le Donbass au cœur d’un éventuel compromis avec Washington. Vendredi 13 novembre, Volodymyr Zelensky a révélé que les représentants américains avaient soulevé la possibilité d’un retrait ukrainien de cette région en échange d’une adhésion à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

« Les Américains ont soulevé une question: ‘Et si l’Ukraine rejoignait l’Otan? L’Ukraine se retirerait-elle du Donbass?’ C’était la première fois que cette question était posée », a déclaré le président ukrainien à des journalistes. Cette éventualité met en lumière les divergences persistantes autour du règlement territorial du conflit.

En effet, le Donbass constitue une région industrielle de l’est de l’Ukraine, principalement composée des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Pour rappel, les affrontements y ont commencé en 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement des combats entre l’armée ukrainienne et des groupes séparatistes soutenus par Moscou. Puis, en septembre 2022, le Kremlin a proclamé l’annexion de quatre régions ukrainiennes, dont Donetsk et Louhansk. Cette décision n’est reconnue ni par Kiev ni par l’OTAN. Si les forces russes occupent une partie de ces territoires, l’Ukraine conserve le contrôle de certaines zones du Donbass.

Cependant, Zelensky n’a annoncé aucune acceptation d’un retrait. Il a indiqué que Kiev discutait de garanties de sécurité « spécifiques de la part de l’Otan et de l’UE ». Si elles sont confirmées, il consultera ses compatriotes avant toute décision. Selon lui, « La véritable sécurité pour l’Europe, c’est l’UE et l’Otan. C’est tout. Il n’y a pas d’autre sécurité pour l’Europe. »