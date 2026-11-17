Le général Muhoozi Kainerugaba a de nouveau affiché sa volonté de succéder à son père, Yoweri Museveni, à la tête de l’Ouganda. Alors que le président dirige le pays depuis 1986, les discussions autour de cette éventuelle succession prennent de l’ampleur au sein du parti au pouvoir.

Le général Muhoozi Kainerugaba ne cache plus ses ambitions présidentielles. Mardi, le chef des Forces de défense ougandaises et fils du président Yoweri Museveni a réaffirmé son intention de briguer la magistrature suprême après le départ de son père. Dans une publication sur le réseau social X, il a affiché sa détermination face aux éventuelles oppositions : « Je me présenterai à la présidence de ce pays après Mzee. Personne ne m’arrêtera. Je place mon espoir en Dieu tout-puissant et en mes compatriotes, hommes et femmes ».

Pour rappel, la perspective d’un départ de Yoweri Museveni soulève déjà la question de celui qui pourrait lui succéder à la tête du pays. En effet, Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en janvier 1986, après la victoire de son mouvement rebelle, la National Resistance Army. Depuis, il dirige donc le pays depuis plus de quatre décennies. Après sa victoire à l’élection présidentielle de janvier 2026, il a été investi en mai pour un septième mandat. Toutefois, le chef de l’État n’a pas publiquement annoncé son intention de quitter ses fonctions à l’issue de cette nouvelle période.

Une succession au cœur des discussions du NRM

Pour Muhoozi Kainerugaba, cette ambition n’est pas nouvelle. En août 2026, il avait déjà annoncé son intention de participer à l’élection présidentielle de 2031, affirmant alors compter sur le soutien de son père pour remporter le scrutin. Depuis, la perspective de sa candidature alimente les échanges au sein du Mouvement de résistance nationale (NRM), la formation politique au pouvoir.

Selon la presse ougandaise, Yoweri Museveni a présenté, le 27 octobre, un document de réflexion sur sa succession devant le Comité exécutif central du NRM. Le texte aurait notamment invité les responsables du parti à examiner le profil de son fils en vue de l’échéance de 2031. Par ailleurs, plusieurs responsables ont évoqué cette candidature potentielle lors de réunions organisées en novembre, tandis que des organisations proches du général réclament son investiture comme successeur de son père.

Cependant, aucune désignation officielle n’a été annoncée. Le secrétaire général du NRM, Richard Todwong, a précisé que toute décision concernant cette question serait communiquée par les canaux officiels du parti.