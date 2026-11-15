Paix et rapprochement en Afrique de l’Ouest : Djogbénou tend la main au Niger et au Burkina Faso

Devant les responsables parlementaires africains réunis à Lomé le 13 novembre 2026, le président de l’Assemblée nationale du Bénin a porté un message de rapprochement. Aux représentants du Niger et du Burkina Faso, il a proposé d’agir ensemble pour faire reculer la discorde et construire des réponses communes aux défis régionaux.

« Aussi longue que dure la nuit de la discorde, que j’espère passagère, le jour de la paix finira par se lever. » À Lomé, Joseph Djogbénou a choisi les mots de l’espérance pour exprimer une volonté de rapprochement entre pays voisins.

À l’occasion de la 48ᵉ Conférence des présidents des parlements de l’Union parlementaire africaine, le président de l’Assemblée nationale du Bénin s’est directement adressé aux présidents des assemblées parlementaires du Niger et du Burkina Faso. Il leur a proposé d’agir de concert avec les gouvernements afin de regarder dans la même direction.

Cette invitation donne une place à la diplomatie parlementaire dans la recherche de l’apaisement. Dans son intervention, Joseph Djogbénou affirme, au nom du peuple béninois et de sa représentation nationale, un attachement à la paix qui appelle un engagement partagé.

Son raisonnement repose sur une conviction : les défis auxquels les pays africains sont confrontés dépassent leurs frontières. L’emploi, l’éducation, l’accès à l’eau et à l’énergie nécessitent des efforts communs. Le repli sur les seuls périmètres nationaux limite la capacité à y répondre.

Le président du Parlement béninois a également salué le choix du Burkina Faso pour le secrétariat général de l’organisation. « Le choix du Burkina Faso est notre choix », a-t-il déclaré, avant d’exprimer son souhait de se rendre au Niger et au Burkina Faso.

Cette parole constitue une ouverture politique, dont les prolongements restent à construire. Elle fixe néanmoins une direction : entretenir le dialogue, rapprocher les représentations nationales et faire de la coopération une réponse aux difficultés communes.

À Lomé, Joseph Djogbénou a ainsi donné à son message une portée régionale : la paix se prépare aussi par la volonté de renouer les échanges.

Verbatim de l’allocution de Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale du Bénin à la 48ᵉ Conférence des présidents des Parlements de l’Union parlementaire africaine

« Nous devons surmonter ces défis ensemble »

Lomé, le vendredi 13 novembre 2026 – Je suis pressé de vous transmettre, les reconnaissances chaleureuses de toute la délégation béninoise, de l’accueil fraternel et de l’hospitalité inspirante que le peuple du Togo et les autorités togolaises nous accordent.

Je voudrais associer à cette reconnaissance, Monsieur le président du Sénat, et surtout monsieur le président du comité exécutif de notre organisation, le président du Sénat de la République démocratique du Congo.

Je voudrais particulièrement vous remercier d’avoir honoré mon pays, le Bénin, en le choisissant comme vérificateur des comptes de l’Union parlementaire africaine. Je voudrais bien que l’ensemble des parlements représentés ici, poursuivent cette gratitude à l’égard de mon pays en l’honorant d’accueillir la 88e session du comité exécutif et la 49e conférence des présidents des Parlements.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de retrouver ici, à Lomé, Monsieur le président de l’Assemblée parlementaire du Niger et Monsieur le président de l’Assemblée parlementaire du Burkina Faso, vous savez bien les raisons, vous imaginez bien les motivations. Le peuple du Bénin, la représentation nationale du Bénin, par ma voix, voudrait, à l’occasion de cette conférence, réaffirmer son attachement à la paix dans nos pays.

Je voudrais vous associer, Messieurs les présidents, à agir de concert avec nos gouvernements pour que, dans nos pays, nous ne puissions plus nous distinguer. Pour que, dans nos pays, nous agissions de manière convergente. Pour que, dans nos pays, nous regardions dans la même direction.

Mesdames et Messieurs, aussi longue que dure la nuit de la discorde, que j’espère passagère, le jour de la paix finira par se lever.

Le sujet est d’une actualité importante : la question des migrations, la question du chômage, la question du terrorisme. Nous sommes tous conscients des défis. Nous avons tous, et mes prédécesseurs l’ont fait le mieux possible, nous savons tous les éléments du diagnostic. Il nous appartient d’agir. Chaque fois qu’un jeune africain est refoulé ailleurs, ce sont les autorités africaines qui sont interpellées. Chaque fois que, manquant d’emploi, manquant d’accès à la connaissance, à l’école, aux soins de santé, à l’espérance, les jeunes Africains traversent les océans et sont traités de manière indigne, ce sont les autorités africaines qui sont interpellées.

Nous avons dans nos pays, bien sûr, des ressources formidables, une jeunesse tout aussi formidable, mais également des défis que nous devons surmonter ensemble : l’accès à l’école, l’accès à l’eau, l’accès à l’emploi, l’accès aux sources d’énergie. Défis que nous ne pouvons pas, nous isolant dans nos périmètres territoriaux, seuls surmonter. Nous devons surmonter ces défis ensemble.

Ailleurs, sur les côtes européennes, quand on refoule les Africains, on ne refoule pas les Béninois, on ne refoule pas les Maliens, on ne refoule pas les Sénégalais, on ne refoule pas les Nigériens : on refoule des Africains.

Je voudrais bien que les assemblées parlementaires puissent aller au-delà des résolutions et des recommandations. Nous avons le pouvoir du contrôle de l’action de nos gouvernements. Nous avons le pouvoir de légiférer. Nous avons surtout le pouvoir de représenter. Dans ces périmètres de représentation, de contrôle et de production de la loi, il nous appartient d’agir de manière convergente pour mutualiser, ainsi que vient de le réaffirmer mon homologue burkinabè, de mutualiser les énergies, de mutualiser les solutions et de mutualiser les ressources.

Je voudrais vous assurer de la disponibilité du Parlement du Bénin, de la disponibilité de l’Assemblée nationale du Bénin, à agir dans ce sens, à considérer que tant que l’espérance ne se construit pas en Afrique, quelle que soit la qualité de notre jeunesse, la désespérance sera toujours d’actualité.

Je voudrais, avant de conclure, saluer l’élection et féliciter le nouveau secrétaire général de l’Union parlementaire africaine, et exprimer toutes nos félicitations et nos reconnaissances à son prédécesseur, actuel secrétaire général de l’Union parlementaire africaine. Le Bénin est heureux du choix du Burkina Faso, parce que le choix du Burkina Faso est notre choix. Je ne fais que la cour au Niger et au Burkina Faso, parce que je veux aller au Niger et au Burkina Faso.

Je vous remercie.