Paris : un policier municipal arrêté après des menaces de mort visant des « personnes de couleur »

Un policier municipal de Choisy-le-Roi a été placé en garde à vue à Paris après son interpellation le samedi 14 novembre 2026 dans le XVIe arrondissement. Le parquet de Paris lui reproche une « menace de mort en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion », selon Actu17. Le parquet n’a pas précisé le contenu exact des propos ni les personnes visées.

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, était en période d’essai dans cette commune du Val-de-Marne. D’après Actu17, la mairie a mis fin à son contrat à la suite de l’affaire. Il risque donc de perdre son emploi, en plus des poursuites pénales.

Les faits se sont déroulés au premier étage d’un immeuble, où il s’était enfermé en état d’ivresse. Il était, selon Actu17, parti du principe qu’il pouvait détenir une arme, ce qui a conduit à l’appel de la BRI de la préfecture de police. Un négociateur a parlé avec lui pendant près d’une heure sans le convaincre de sortir, puis les policiers sont entrés dans l’appartement. Il ne s’est pas opposé à son arrestation. Un pistolet d’alarme a été retrouvé à son domicile.

Cette affaire intervient trois semaines après l’attaque raciste de Trappes, dans les Yvelines, le 23 octobre 2026, qui a fait un mort et une fillette de 12 ans grièvement blessée.