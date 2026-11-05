Pizzas à l'ananas : licencié après plusieurs refus, un chef italien doit refaire son visa australien

Un chef italien installé à Brisbane, en Australie, doit repartir de zéro pour obtenir le droit de résider dans le pays. En effet, Davide Tamburella a perdu son poste le 20 mai après avoir refusé à plusieurs reprises de garnir des pizzas à l’ananas. Cerise sur le gateau, la Fair Work Commission, l’instance australienne chargée des litiges du travail, a rejeté son recours dans une décision publiée mardi 3 novembre. En conséquence, cette issue a des impacts directs sur son séjour, car son employeur le parrainait pour un visa durable. La garniture divise pourtant depuis longtemps l’Italie, qui la rejette, mais le Queensland reste l’État dont dépend Brisbane et grand producteur d’ananas du pays.

Pour rappel, le cuisinier avait lancé il y a trois ans une demande de visa 186, qui permet de vivre en Australie sans limite de durée grâce au parrainage d’un employeur. Or ce parrainage dépendait de son contrat de travail au restaurant La Costa. Dès que le chef a quitté l’établissement, le dossier s’est donc retrouvé fragilisé. Elliot Ingram, le propriétaire, a affirmé avoir attendu le plus longtemps possible avant de prévenir les autorités, dans l’espoir d’une validation rapide. Mais, elle n’est pas venue, et Davide Tamburella doit aujourd’hui déposer une nouvelle demande.

Des refus qui ont pesé dans le licenciement

Selon Elliot Ingram, le chef avait refusé trois fois d’exécuter des demandes de clients, dont une lors d’un grand événement. Le patron a reconnu qu’il ne commanderait pas lui-même une pizza de ce type mais il a jugé que « choisir ses batailles » faisait partie du métier. Il a aussi soutenu que l’ananas n’était pas le seul motif, car d’autres reproches sur le comportement du cuisinier au travail s’ajoutaient à ces refus. Le chef, de son côté, a présenté sa position comme une question d’identité, en estimant que cette garniture était « une insulte à sa culture ». Il n’a pas commenté la décision de la commission.

Par ailleurs, le restaurant La Costa a fermé en juillet à l’expiration de son bail; son propriétaire ayant évoqué des charges trop lourdes dans le quartier de Fortitude Valley. Davide Tamburella a depuis retrouvé un poste dans un autre restaurant italien, où la pizza à l’ananas ne figure pas au menu. Cette recette n’a pourtant rien d’italien, ni même d’hawaïen. La pizza dite hawaïenne est attribuée à Sam Panopoulos, un restaurateur d’origine grecque installé en Ontario, au Canada, qui l’aurait imaginée en 1962.