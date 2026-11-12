Plus de 66 000 Nigérians réfugiés au Bénin et au Niger, le HCR lance un appel

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s’inquiète de la situation humanitaire dans le nord du Nigeria, où les violences poussent les habitants à partir dans un rapport publié le 5 novembre 2026. Plus de 66 000 Nigérians ont franchi depuis janvier 2026, la frontière vers le Niger et le Bénin, soit trois fois plus que sur la même période de 2025.

Les violences qui frappent le nord du pays sont récurrentes. Groupes djihadistes, bandes criminelles et milices s’affrontent ou s’en prennent aux civils. Fin octobre, des hommes armés venus ont attaqué, le village de Binnari avec un bilan qui a atteint 50 morts selon des survivants. Amnesty International a dénoncé que les communautés rurales restent « à la merci de bandits armés ».

Un afflux qui dépasse les capacités d’accueil

Le Niger accueille selon le rapport, la majorité de ces réfugiés, soit près de 60 000 personnes arrivées dans les régions de Diffa et de Tahoua. Quelques centaines de personnes ont trouvé refuge au Bénin. Le HCR alerte sur le fait que plus de 34 000 personnes arrivées au Niger ne sont pas encore enregistrées. Sans enregistrement, elles peinent à accéder à l’aide humanitaire et à obtenir des documents d’identité.

Un appel à la communauté internationale

L’agence réclame 2 millions de dollars pour les besoins les plus pressants entre novembre 2026 et janvier 2027. Elle estime à 11,4 millions de dollars les financements nécessaires pour renforcer sa réponse au Niger, au Nigeria et au Bénin.