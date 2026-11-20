À deux mois du 17e congrès du Front Polisario, prévu du 15 au 20 janvier 2027 dans le camp de Dakhla, en Algérie, une nouvelle initiative de contestation entend obtenir le départ de Brahim Ghali. En effet, ses promoteurs privilégient désormais les mobilisations sur le terrain et réclament une modification des modalités de désignation des dirigeants du mouvement.

Une nouvelle contestation se dessine au sein du Front Polisario. Annoncée jeudi 19 novembre dans les camps de Tindouf, cette initiative entend rompre avec les précédentes tentatives d’opposition interne, qui privilégiaient la réforme du mouvement. Ainsi, ses initiateurs veulent désormais miser sur des marches auxquelles prendraient part des civils, mais également des éléments armés du Front.

En effet, ses promoteurs rejettent les réunions organisées sous les khaimas, estimant que ces rencontres, parfois longues de plusieurs jours, ne produisent pas de changements concrets dans les conditions de vie des Sahraouis des camps rapporte le média Yabiladi.

Sur le plan politique, le nouveau mouvement défend deux principales revendications. D’abord, il réclame l’élection du secrétaire général et des membres du secrétariat général au suffrage universel, plutôt que leur désignation dans le cadre du congrès. Mais aussi, il conteste notamment le rôle de la commission préparatoire dans la sélection des délégués. En outre, le mouvement demande également la suppression de toute condition d’éligibilité au poste de secrétaire général.

Fondé le 10 mai 1973 sous le nom de Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, le Polisario est né de la lutte contre la présence coloniale espagnole au Sahara occidental. Après le départ de l’Espagne en 1976, il a poursuivi son combat pour l’indépendance du territoire. Le lancement officiel de cette initiative est annoncé pour ce vendredi 20 novembre.