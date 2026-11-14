Portugal : Bernardo Silva assume l'après-Cristiano Ronaldo avant le choc contre le Danemark

Pour son premier rendez-vous depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, le Portugal s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. En effet, son nouveau capitaine, Bernardo Silva, se montre confiant quant à la capacité du groupe à gérer la pression sans son ancienne figure emblématique.

Le Portugal aborde une nouvelle étape de son histoire avec le départ de Cristiano Ronaldo. Après plus de deux décennies passées au service de la sélection, le meilleur buteur de son histoire dont les débuts internationaux remontent à 2003 laisse derrière lui un héritage considérable avec 234 sélections et 146 buts mais aussi cinq Ballons d’Or. en outre, il a contribué aux sacres portugais à l’Euro 2016 et en Ligue des Nations en 2019 et 2025.

Cependant, son absence ne semble pas inquiéter Bernardo Silva, qui a hérité du brassard de capitaine. En effet, lors de la conférence de presse précédant la rencontre contre le Danemark, le milieu de terrain a reconnu l’influence particulière de son ancien capitaine sur le public portugais. « Tout le monde connaît l’importance que Cristiano Ronaldo a pour lui. La plupart des gens viennent au stade pour voir Ronaldo, beaucoup viennent uniquement pour lui, et ce ne sera plus le cas ! »

Le joueur de Manchester City estime néanmoins que ses coéquipiers disposent de l’expérience nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation. « Les joueurs portugais sont habitués à l’attention, à la pression et aux responsabilités, ainsi qu’aux critiques lorsque les choses tournent mal. Ce n’est donc pas un problème », a-t-il souligné.

De son côté, le sélectionneur Jorge Jesus a insisté sur l’importance de reconnaître le parcours de l’ancien capitaine. « Personne ne peut oublier les 23 années de dévouement de Ronaldo à l’équipe nationale portugaise et tout ce qu’il a accompli », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je pense que lui rendre hommage est une excellente initiative pour nous rappeler sans cesse qu’il est une légende du football portugais. »