La victoire du Portugal face au pays de Galles (3-2), mardi 17 novembre en Ligue des nations, a été éclipsée par une séquence impliquant Bruno Fernandes et João Cancelo. En effet, un geste interprété par certains supporters comme une moquerie envers Cristiano Ronaldo a suscité de nombreuses réactions.

Selon le quotidien britannique The Sun, Bruno Fernandes est accusé d’avoir manqué de respect à l’ancienne star de la sélection portugaise. L’incident s’est produit alors que le milieu de terrain de Manchester United quittait la pelouse. Auteur du premier but de son équipe, il portait le brassard de capitaine avant de le transmettre à João Cancelo au moment de son remplacement.

Alors qu’il rejoignait le banc, Fernandes a désigné son coéquipier en lançant au caméraman de la télévision : « Filme le capitaine ». Ensuite, Cancelo est entré dans le jeu en montrant, avec un large sourire, le brassard qu’il venait de récupérer. Cette scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Plusieurs supporters ont interprété cet échange comme une provocation envers Cristiano Ronaldo. « Ils se moquent du plus grand joueur de tous les temps », a commenté un téléspectateur tandis qu’un autre a dénoncé l’attitude des joueurs en écrivant : « Ces joueurs sont des ingrats ». Cependant, d’autres internautes ont défendu une lecture différente de la scène, estimant que les deux coéquipiers célébraient simplement la prise de fonction de Cancelo comme capitaine.

Pour mémoire, cette rencontre était la deuxième disputée par la sélection depuis l’annonce de la retraite internationale de Ronaldo. Malgré les réactions suscitées par cet épisode, les Portugais ont consolidé leur première place dans le groupe A4 avec 15 points, devant la Norvège et le Danemark, qui en comptent chacun neuf tandis que pays de Galles reste dernier avec trois points.