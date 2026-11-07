Portugal : la retraite de Cristiano Ronaldo suscite des critiques

La décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale suscite déjà des réactions au Portugal. En effet, l’ancien entraîneur portugais d’Al-Nassr, Hélder Cristóvão, a notamment critiqué le moment choisi par le capitaine de la sélection pour annoncer son départ, estimant qu’il aurait dû attendre la fin de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations au journal saoudien Arriyadiyah, l’ancien technicien a estimé que cette décision aurait dû intervenir directement après la compétition mondiale et a également mis en cause la Fédération portugaise de football, considérant qu’il lui revenait d’organiser le départ de son emblématique capitaine.

Cependant, Hélder Cristóvão n’a pas remis en question l’importance de Ronaldo dans l’histoire du football portugais. « Ronaldo a beaucoup apporté à la sélection de son pays, il a porté le brassard de capitaine pendant de longues années et a laissé une empreinte exceptionnelle sur le plan de la performance et des accomplissements. Sa mentalité professionnelle a été le secret le plus marquant derrière sa supériorité et sa longévité au sommet du football mondial. »

En outre, l’ancien entraîneur a également insisté sur le caractère exceptionnel de son compatriote. « Ronaldo a tout rendu différent, et je ne pense pas que quiconque sera capable d’approcher son niveau pendant de longues années. Il possède une mentalité exceptionnelle qui a fait de lui un joueur différent du reste des stars de sa génération. »

Une carrière internationale exceptionnelle

En 23 ans sous les couleurs portugaises, Cristiano Ronaldo a notamment remporté l’Euro 2016 et deux Ligues des nations, en 2019 et 2025. Pour Hélder Cristóvão, son parcours restera difficile à reproduire. « Mais Cristiano Ronaldo ne se reproduira pas, il est unique dans l’histoire. »

Pour rappel, cette retraite internationale ne signifie toutefois pas la fin de sa carrière professionnelle car l’attaquant poursuivra son aventure avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il pourra continuer à évoluer en club sans porter le maillot de la sélection portugaise.