Portugal : le numéro 7 de Cristiano Ronaldo ne sera plus tout à fait le même

Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise de football a décidé de modifier le graphisme du maillot numéro 7 afin de préserver l’empreinte laissée par l’attaquant au sein de la sélection nationale.

Le numéro 7 associé à Cristiano Ronaldo connaîtra désormais une nouvelle identité visuelle au sein de l’équipe nationale portugaise. En effet, la Fédération portugaise de football a annoncé une modification de son graphisme, présentée à l’occasion de la rencontre contre le Danemark en Ligue des nations. Cette initiative intervient après le départ international de l’attaquant, qui a annoncé sa retraite de la sélection le 5 novembre 2026, à l’âge de 41 ans.

Pour rappel, après 23 années passées sous les couleurs portugaises, depuis ses débuts en août 2003, Cristiano Ronaldo quitte ainsi l’équipe nationale avec un bilan de 146 buts en 234 rencontres. Dans son message d’adieu, il a notamment estimé que le moment était venu de transmettre le maillot numéro 7 à la génération suivante, tout en précisant qu’il poursuivrait sa carrière en club avec Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Cependant, les règles de la FIFA ne permettant pas aux fédérations nationales de retirer officiellement un numéro de maillot, l’instance portugaise a opté pour une distinction graphique. Ainsi, le nouveau chiffre comporte une petite croix, destinée à le différencier de celui porté par l’ancien capitaine.

« À partir d’aujourd’hui, nous aurons un numéro 7 différent sur le maillot, mais avec la même essence et la même fierté, réservant le précédent pour immortaliser une histoire qui ne sera jamais oubliée », a partagé la fédération dans une déclaration officielle.

Si Rafael Leão a déjà porté le numéro 7, le titulaire permanent de cette nouvelle version n’a pas encore été désigné.