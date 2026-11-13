Pour Dominique de Villepin, les divisions des Européens expliquent leur faible influence

L’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin impute à l’Europe elle-même la faiblesse de son poids sur la scène internationale. Vendredi 13 novembre 2026, en France, RFI a diffusé sur X un extrait de son entretien, dans lequel il explique ce manque d’influence par l’absence de position partagée entre les Européens, en déclarant : « Si l’Europe aujourd’hui ne pèse rien, c’est parce que nous n’avons pas été capables d’avoir un avis commun ».

En effet, ce constat prolonge plusieurs prises de parole récentes. Le 2 septembre, lors d’un débat avec le député François Ruffin consacré à la présidentielle de 2027, il affirmait déjà : « L’Europe n’est pas audible ». Ainsi, il avait élargi l’analyse à la menace extérieure en avril 2025, dans un texte exposant sa doctrine : « Le trumpisme n’est pas la maladie du monde, il en est le symptôme ». Par conséquent, l’Europe doit répondre à un mouvement plus large que la seule politique de Donald Trump, ce qui suppose qu’elle s’accorde d’abord sur ses priorités.

Dès lors, le sujet n’a rien de nouveau pour lui. Quelques mois après le rejet du traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas en 2005, alors Premier ministre, il publiait une tribune sur l’avenir politique de l’Union. Ensuite, le 18 janvier 2006, devant l’université Humboldt de Berlin, il distinguait le refus des Français d’une Europe sans projet clair de tout rejet du continent : « La France n’a pas dit non à l’Europe. Elle a dit non à une Europe dont elle ne comprenait plus la vocation et où elle ne savait plus imaginer ni son rôle, ni sa place ».

Villepin a dirigé la diplomatie française de 2002 à 2004, puis le gouvernement de 2005 à 2007 sous la présidence de Jacques Chirac. En 2003, il avait marqué l’opinion mondiale par son opposition à l’intervention américaine en Irak devant l’ONU. Enfin, il aura 73 ans demain, et sa forte présence médiatique récente nourrit les commentaires sur ses ambitions pour 2027. Le magazine Marianne l’a d’ailleurs présenté en couverture comme étant « en route vers l’Élysée ».