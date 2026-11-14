Pourquoi l'armée malienne cible les moyens de communication des groupes armés dans le nord

L’armée malienne affirme avoir intercepté, le lundi 9 novembre 2026, un lot de 2 000 radios portatives au nord de Tombouctou, dans le nord du Mali. Le compte rendu de l’état-major des Forces armées maliennes (FAMa), rendu public le mercredi 11 novembre, précise que le chargement comprenait aussi un pick-up et huit motos, et que ce matériel devait approvisionner des groupes armés de la région. Cette annonce rappelle celle d’avril, car des appareils de communication figuraient déjà dans un convoi intercepté à l’époque.

Une interception menée dans le cadre de l’opération Dougoukoloko

L’opération Dougoukoloko a permis cette saisie, sous la supervision du colonel Cheick Abdoul Kader Diarra, responsable des opérations du secteur 3. D’après le compte rendu, les radios sont de marque TYT et les motos de marque Apsonic. Ensuite, une personne a été interpellée, et selon les déclarations que l’armée lui attribue, cet homme aurait été engagé comme chauffeur pour 50 000 FCFA.

Selon ces mêmes déclarations, il aurait acheminé le chargement depuis Bassikounou, dans l’est de la Mauritanie, puis il aurait ajouté que d’autres personnes devaient récupérer le matériel, sans savoir où il serait livré. Toutefois, l’armée n’a précisé ni l’identité des destinataires présumés, ni les suites judiciaires réservées à l’homme arrêté.

Des équipements de liaison déjà saisis en avril

Du 1er au 3 avril 2026, les FAMa avaient mené une opération de sécurisation dans la même région. En effet, elles avaient annoncé le 7 avril la saisie de deux camions chargés de motos, de carburant et d’appareils de communication sans fil, et selon l’armée, les chauffeurs disaient eux aussi venir de Mauritanie. Puis, le 25 avril, des groupes armés avaient mené des attaques quasi simultanées contre des villes-garnisons, dont Kati, Sévaré, Gao, Kidal et Bamako, qui avaient coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara.

Or, des assauts menés à de telles distances supposent des moyens de liaison fiables entre les combattants. Cependant, le compte rendu du 11 novembre ne rattache pas la saisie à ces attaques, et l’armée la présente comme un coup porté aux capacités logistiques et de communication des groupes armés dans le nord.