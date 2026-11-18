Vladimir Poutine a profité de la tribune de l’APEC pour attaquer le bilan économique de l’Union européenne, mercredi 18 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine. En effet, le président russe s’adressait aux chefs d’entreprise du sommet des affaires, juste après Xi Jinping et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Selon l’agence russe TASS, il a affirmé que l’Europe ne s’était toujours pas adaptée à la perte du marché russe. Cette déclaration précède son entretien avec le dirigeant chinois et la rencontre à trois avec Donald Trump annoncée en marge du forum.

Un réquisitoire contre la zone euro

Poutine a d’abord lié le recul européen aux sanctions décidées contre son pays : « L’UE perd actuellement sa capacité industrielle et elle perd dans la compétition ». Ensuite, il a mis les finances publiques au premier plan, car « le problème des déficits budgétaires passe au premier plan… La charge de la dette et l’inflation augmentent. Tout cela pèse lourdement sur les entreprises et les citoyens européens, dont le niveau de vie baisse de manière constante et, de façon humiliante pour la zone euro ».

Une Russie présentée comme résiliente

Poutine a ensuite opposé ce tableau à la situation de son pays. Ainsi, il a assuré que la Russie avait contourné des sanctions qu’il juge les plus lourdes de l’histoire et qu’elles l’avaient poussée à renforcer sa souveraineté technologique. Il a avancé une hausse du PIB de plus de 10 % en trois ans et un chômage de 2,3 %, puis il a évoqué une dette publique proche de 17 %, « l’une des plus basses au monde ». En effet, le président russe avait lui-même reconnu en décembre 2025 que la croissance avait ralenti, un choix délibéré selon lui pour freiner l’inflation.

Enfin, il a invité les entreprises de la région à investir en Russie, par exemple dans la technologie, et il a dit vouloir accroître les exportations russes de céréales et d’engrais vers l’Asie-Pacifique. Il participe en personne à l’APEC pour la première fois depuis 2017. Le 1er octobre, au club Valdaï, il s’était déclaré prêt à une rencontre avec Xi Jinping et Trump, à condition de fixer d’abord un ordre du jour. Mais à Shenzhen, il en attend désormais « de grands bénéfices potentiels », et il estime que l’APEC permet aux grandes économies de régler leurs désaccords par le dialogue.