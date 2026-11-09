Près de Bordeaux, des individus cagoulés incendient les portails d'un lycée et blessent son proviseur

Le proviseur du lycée professionnel Émile-Combes a été touché à la tête par un projectile lundi 9 novembre 2026 au matin, à Bègles, en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Il a reçu le coup devant son établissement, juste après l’incendie des deux portails d’accès, puis il a dû être conduit à l’hôpital pour y être soigné. Selon la mairie, citée par ICI Gironde, une trentaine d’individus cagoulés sont arrivés par le tramway, ont mis le feu aux portails et ont ensuite lancé des projectiles. La municipalité a résumé la situation ainsi : « Une scène chaotique », et elle a ajouté que les faits s’étaient déroulés à quelques centaines de mètres d’une école primaire.

Deux policiers blessés et quatre interpellations

Deux membres des forces de l’ordre sont intervenus et ont été légèrement blessés à leur tour. Quatre personnes ont ensuite été interpellées, puis placées en garde à vue. Il s’agit de trois mineurs et d’un majeur, et l’un d’entre eux est élève du lycée. Le rectorat de Bordeaux a annoncé qu’une plainte serait déposée, tandis que l’établissement est resté fermé toute la journée et que les cours ont été annulés.

Un lycée qui porte le nom d’un président du Conseil

L’établissement porte le nom d’Émile Combes, président du Conseil de 1902 à 1905. Cet homme politique est resté dans l’histoire pour avoir mené la politique de séparation entre l’Église et l’école, qui a précédé la loi de 1905 sur la laïcité. L’attaque de lundi a visé directement le chef de cet établissement, devant ses portes.