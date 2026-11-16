Présentation du budget de l'État 2027au Bénin : Le ministre des finances ouvre le bal ce jour

Le ministre des finances et de l’économie fait ce jour une présentation générale du projet de loi de finances pour le compte de l’année 2027. Un exercice en présence des députés pour les outiller au besoin lors des travaux budgétaires où chaque responsable de ministère et institution de la République doit passer devant eux pour faire la lumière sur les prévisions de l’année prochaine.

Il s’agit d’une présentation qui renseigne au mieux les députés en ce qui concernent les prévisions en matière de dépenses et les mobilisations de ressources sans perdre de vue la mise en œuvre des projets secteur par secteur en fonction des priorités. A cela s’ajoute les engagements de notre pays vis-à-vis des autres nations. Des situations qui peuvent susciter des préoccupations d’ordre général ou particulières au niveau des parlementaires pour mieux cerner le contenu. Dans tous les cas, l’Assemblée nationale est en train de jouer la bonne partition pour que tout se passe dans de meilleures conditions. Son bras opérationnel que constitue la commission budgétaire multiplie les offensives pour la bonne cause. La preuve, les audiences publiques ouvertes aux organisations de la Société civile, les syndicats le Conseil des investisseurs privés et le patronat se sont bien déroulées. Ceci avec plus ou moins une note de satisfaction du fait des amendements, plaidoyers, et observations formulés.