Dominique de Villepin a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle française de 2027, ce vendredi 20 novembre, lors d’une conférence de presse organisée à la Maison de l’Amérique latine, à Paris. Après plusieurs mois de réflexion et de déclarations laissant planer le doute sur ses intentions, l’ancien Premier ministre a finalement levé toute ambiguïté. « Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », a-t-il déclaré.

Pour justifier son engagement, le candidat estime que la France traverse une période particulièrement délicate. « L’élection présidentielle se rapproche et nous sommes dans un temps de circonstances exceptionnelles », a-t-il expliqué, avant de dénoncer le « pourrissement de la France ». En outre, il appelle également à « employer une nouvelle méthode », laissant entrevoir sa volonté de proposer une autre orientation politique.

Se réclamant d’un « gaullisme de gauche », Dominique de Villepin entend ainsi défendre une ligne politique qui lui est propre. Cependant, son entrée en campagne intervient alors que les premières estimations lui accordent environ 3 % des intentions de vote, un score qui témoigne des défis auxquels il devra faire face.

Pour rappel, âgé de 73 ans, cet ancien diplomate a été ministre des Affaires étrangères (2002-2004), puis ministre de l’Intérieur (2004-2005), avant de diriger le gouvernement français de 2005 à 2007 sous la présidence de Jacques Chirac et s’était notamment distingué par son discours à l’ONU en 2003 contre l’intervention militaire en Irak.