Présidentielle 2027 : Teddy Riner ne suscite pas l'engouement chez les électeurs du RN et de LR

Teddy Riner candidat à l’élection présidentielle française de 2027, personne ne l’avait vu venir. Depuis qu’il a annoncé son intention de briguer le fauteuil de l’Elysée, le onze fois champion du monde de judo est au centre de l’attention. Cependant, la possibilité d’une candidature de Riner à l’élection présidentielle de 2027 ne laisse pas tous les courants politiques indifférents.

Si la légende du Judo est très appréciée par la population française, sa capacité à séduire les partisans des différentes formations politiques varie sensiblement. En effet, un sondage Ifop-Fiducial met en évidence un soutien plus limité à Riner dans les rangs du Rassemblement National et des Républicains.

Le chemin est long pour Riner

D’après cette enquête, 32 % des électeurs écologistes affirment qu’ils pourraient voter pour Teddy Riner. Par contre, les partisans de Renaissance arrivent avec 24 % d’intentions favorables à une candidature de Teddy Riner. Le sondage a mis en avant des données intéressantes. Dans la sphère des électeurs des Républicains, 16 % envisagent de voter pour le judoka si ce dernier se présentait à la présidentielle.

Le taux tombe chez les sympathisants du RN. En effet, seuls 13 % des partisans du Rassemblement National pourraient voter en faveur du champion olympique français. Dans ce lot, la part des personnes affirmant qu’elles voteraient certainement pour Teddy Riner chute à 1 %.

Ces résultats montrent que la popularité d’une personne ne garantit pas systématiquement une adhésion à un projet présidentiel. Le champion de judo est l’une des personnalités les plus populaires au niveau de l’Hexagone. Durant de nombreuses années, il a collectionné les médailles et titres. La compétition sportive est différente de la compétition sur le plan politique, surtout quand il s’agit de lancer dans une course à la présidentielle.