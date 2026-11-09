Présidentielle 2027 : Teddy Riner se déclare candidat et refuse toute étiquette de droite ou de gauche

Le judoka Teddy Riner, quintuple champion olympique, se lance dans la course à l’Élysée. Âgé de 37 ans, le Guadeloupéen a officialisé sa candidature lundi 9 novembre 2026, en France, dans un message publié sur son compte X et accompagné d’une vidéo. Il y écrit : « La résignation n’est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l’heure est venue de prendre ses responsabilités. Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 ». Le texte s’achève sur les mots-clics #TeddyRiner2027 et #LaFrancequonveut, qui donnent aussi son slogan de campagne. Mais interrogé le jour même sur sa famille politique, il écarte aussitôt le clivage traditionnel avec ces mots : « Ni l’un, ni l’autre ».

Un candidat sans parti qui veut rassembler

Riner se présente comme un rassembleur, et il affirme « ainsi avoir réuni des collaborateurs autour de lui et vouloir mener sa campagne jusqu’au bout ». Il explique que l’idée lui a traversé l’esprit pendant les Jeux de Paris 2024, avant qu’il ne tranche cet automne, face à la colère et à l’inquiétude qu’il perçoit dans le pays. Sa carrière sportive n’est pas close pour autant, puisque il n’écarte pas une participation aux Jeux de Los Angeles en 2028, à condition que la fonction présidentielle et les électeurs le permettent.

Reste un obstacle de taille: pour figurer sur la ligne de départ, il devra réunir 500 parrainages d’élus. Pour rappel, cette étape qui a déjà fait tomber plusieurs candidats sans appareil politique.