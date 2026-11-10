Preuve de vie digitalisée : le gouvernement béninois accorde un nouveau délai aux retraités

Les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB) disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur preuve de vie digitalisée. Le gouvernement a annoncé, ce mardi 10 novembre 2026, le report de la date limite d’enregistrement, initialement fixée au 15 novembre.

Le gouvernement béninois prolonge d’une semaine la période d’enregistrement des retraités dans le dispositif de preuve de vie digitalisée. Selon un communiqué du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget publié ce mardi 10 novembre 2026, la nouvelle échéance est désormais fixée au dimanche 22 novembre 2026.

Initialement prévue du 15 octobre au 15 novembre, cette opération bénéficie ainsi de sept jours supplémentaires. Ainsi, les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB) qui n’ont pas encore accompli cette formalité sont invités à procéder à leur enregistrement avant la nouvelle date limite.

Pour rappel, le gouvernement béninois a récemment introduit un système de vérification biométrique de la preuve de vie. Comme le rapportait La Nouvelle Tribune début octobre, cette procédure permet aux retraités de confirmer leur existence depuis un smartphone. En effet, après avoir renseigné leur Numéro personnel d’identification (NPI) et leur numéro de livret, les bénéficiaires procèdent à la vérification de leurs empreintes digitales. Des bornes biométriques sont également prévues pour accomplir cette démarche.