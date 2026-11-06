PSG : Achraf Hakimi mis au repos jusqu'à la trêve internationale après 14 matchs disputés

Le Paris Saint-Germain a décidé de mettre Achraf Hakimi au repos jusqu’au début de la trêve internationale de novembre, a annoncé le club ce vendredi 6 novembre 2026. La décision, prise avec Luis Enrique et la direction sportive, n’est liée à aucune blessure. Elle vise à permettre au latéral marocain de récupérer après un début de saison particulièrement chargé.

À 28 ans, Achraf Hakimi totalise 14 apparitions avec le PSG depuis le début de la saison dont 13 titularisations. En Ligue 1, en six rencontres, le latéral marocain a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Il compte également 13 tirs, dont deux cadrés en championnat.

Un retour attendu avec la sélection

Il manquera la réception de Troyes, prévue ce samedi 7 novembre à 21h05 au Parc des Princes, pour la 10e journée de Ligue 1. Ce repos intervient après une saison 2025-2026 marquée par deux blessures, en novembre 2025 et en avril 2026.

Après cette pause, Hakimi rejoindra la sélection marocaine dirigée par Mohamed Ouahbi, qui doit affronter le Niger les 13 et 17 novembre. Le défenseur devra retrouver ses sensations techniques, un point sur lequel il peine depuis plusieurs mois selon L’Équipe.