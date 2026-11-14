RAVIP au Bénin : l’ANIP ouvre exceptionnellement ses portes aux écoliers pour leur enrôlement

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) organise une opération spéciale d’enrôlement des écoliers au RAVIP ce samedi 14 novembre 2026. Les parents sont invités à se présenter avec les pièces requises.

Les unités de l’ANIP accueilleront exceptionnellement les familles ce samedi, de 7h30 à 13h, pour faciliter l’enrôlement des écoliers au Registre national des personnes physiques (RAVIP). En effet, cette initiative permet aux parents d’accomplir les formalités d’identification de leurs enfants. Pour bénéficier de cette opération, ils doivent présenter l’un des deux documents exigés : le volet n°1 ou l’acte de naissance de l’enfant.

Cette ouverture exceptionnelle constitue une occasion pour les familles concernées de régulariser la situation administrative de leurs enfants. Ainsi, les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions afin de profiter de cette opération.