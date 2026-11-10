RDC : 66 militaires des FARDC condamnés à mort pour lâcheté après un procès de 12 jours

Soixante-six condamnations à mort dans un seul procès, soit plus du double des 27 prononcées début octobre contre d’autres militaires. Le tribunal militaire de garnison de Goma, en République démocratique du Congo (RDC), a condamné ces soldats des Forces armées de la RDC (FARDC) pour lâcheté face à l’ennemi, mutinerie et désobéissance, rapporte le média ougandais The Observer. Le verdict serait tombé le vendredi 6 novembre 2026, après 12 jours de procès, d’après des médias locaux.

Le parquet suivi dans la quasi-totalité de ses réquisitions

Kasereka explique d’abord que ces condamnations visent à renforcer la discipline de l’armée, alors que les opérations contre les groupes armés se poursuivent dans l’est du pays. Il précise ensuite que le parquet avait demandé la peine capitale contre 70 des 71 prévenus, tandis qu’il réclamait dix ans de prison contre un officier du renseignement militaire. Le tribunal a finalement prononcé 66 condamnations à mort. Un sergent a toutefois écopé de dix ans de travaux forcés en raison de circonstances atténuantes, et quatre prévenus, dont un capitaine du renseignement du régiment, ont été acquittés.

En effet, la RDC a rétabli la peine de mort en 2024, après plus de vingt ans de suspension, en invoquant les menaces de trahison et d’espionnage au sein de l’armée. Les tribunaux militaires ont depuis multiplié les condamnations pour abandon de poste : 25 soldats à Butembo en juillet 2024, puis 27 à Uvira début octobre 2026. Ce nouveau jugement intervient alors que les combats ont repris entre l’armée et les rebelles dans l’est du pays.