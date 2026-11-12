RDC : Tshisekedi se tourne vers Erdogan pour parler sécurité après les États-Unis

Félix Tshisekedi s’est entretenu jeudi 12 novembre 2026 avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Antalya, en Turquie, sur la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), en marge du sommet de la COP31. Cette rencontre intervient quelques jours après le point d’étape tenu à Paris avec Washington sur le partenariat stratégique signé en décembre 2025, ce qui pourrait traduire la volonté de Kinshasa de multiplier ses interlocuteurs sur ce dossier.

Selon la presse présidentielle congolaise, la question sécuritaire figurait parmi les priorités de l’échange, si bien que les deux chefs d’État ont insisté sur une approche constructive, avant de souligner la nécessité de favoriser un climat propice à l’application effective des accords de paix en vigueur. Ainsi, le sujet a été abordé sous l’angle du suivi des engagements existants plutôt que d’une demande d’appui précise.

Un dialogue que les deux capitales veulent régulier

Dans la foulée, Ankara et Kinshasa ont affirmé leur souhait de maintenir un dialogue politique régulier et de renforcer leurs relations bilatérales. En effet, les deux présidents s’étaient déjà rencontrés le 18 avril à Antalya, où ils avaient exprimé leur intention de consolider leur partenariat stratégique.

Cet entretien fait aussi suite à la prise de parole de Félix Tshisekedi à la tribune de la COP31 la veille, où il a plaidé pour que cesse l’économie de la guerre dans l’Est du pays. Toutefois, les informations publiées par la présidence congolaise ne mentionnent aucune aide particulière sollicitée auprès de la Turquie.