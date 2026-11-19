Malgré son faible temps de jeu, Endrick pourrait poursuivre son aventure au Real Madrid. En effet, José Mourinho ne souhaiterait pas laisser partir l’attaquant brésilien lors du prochain mercato hivernal et compte notamment sur sa polyvalence pour épauler Kylian Mbappé en attaque.

Alors que le jeune attaquant brésilien envisageait un nouveau prêt pour retrouver du temps de jeu, José Mourinho ne serait pas favorable à cette option. À ce titre, selon les informations rapportées par le quotidien espagnol AS, l’entraîneur portugais souhaite conserver le joueur de 20 ans, qu’il considère comme une solution offensive importante pour son équipe.

En effet, Mourinho voit en Endrick un profil capable de répondre à plusieurs besoins de l’attaque madrilène car le Brésilien pourrait notamment suppléer Kylian Mbappé dans l’axe, mais également évoluer sur le côté droit. Cette polyvalence constitue l’une des raisons pour lesquelles le technicien ne souhaiterait pas le voir partir pendant le mercato hivernal puisqu’il pourrait ainsi disposer d’une solution supplémentaire pour faire souffler son avant-centre français ou modifier son animation offensive en fonction des rencontres.

Rappelons que Mbappé occupe une place importante dans l’attaque madrilène. En effet, depuis son arrivée en 2024, l’international français s’est imposé comme un élément majeur de l’attaque et le 25 octobre 2026, il a d’ailleurs atteint la barre des 100 buts sous les couleurs du Real Madrid lors du Clasico remporté contre le FC Barcelone avec seulement 116 rencontres.

Cependant, la situation d’Endrick reste délicate. Malgré son potentiel, le jeune international brésilien peine à obtenir des occasions régulières. À la mi-novembre, il ne comptait que 85 minutes de jeu en Liga et 56 minutes en Ligue des champions. Plusieurs clubs suivent donc son dossier. Ainsi, l’AS Roma serait notamment intéressée par un prêt, tandis que le Sporting figure également parmi les formations citées.