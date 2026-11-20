Les statistiques offensives de Kylian Mbappé donnent parfois l’image d’un attaquant particulièrement prolifique. Cependant, derrière ses nombreux buts, les occasions manquées par le Français attirent également l’attention. Une analyse des données de FotMob, une application spécialisée dans les statistiques du football, met ainsi en évidence les difficultés de l’avant-centre du Real Madrid à concrétiser certaines situations favorables.

En Liga, le numéro 10 madrilène a déjà manqué 16 occasions franches cette saison. Malgré ses 13 réalisations, il reste en dessous des prévisions statistiques, qui estimaient son total à 14,6 buts. À l’inverse, Raphinha a inscrit 15 buts en championnat alors que les données statistiques tablaient sur 11,2 réalisations. Cet écart entre les buts attendus et ceux effectivement inscrits souligne la différence de rendement entre les deux joueurs.

Surtout, cette tendance ne date pas de cette saison puisque, lors du précédent exercice, Mbappé avait déjà manqué 21 occasions franches et affiché un taux de conversion des tirs de 17,01 %, sans que cela l’empêche de terminer meilleur buteur de la Liga.

C’est précisément ce contraste qui a retenu l’attention du quotidien catalan Sport. Au-delà des chiffres, le média s’interroge sur les conséquences du jeu de l’international français pour le collectif madrilène et lui reproche notamment de privilégier les tentatives individuelles, même lorsque des partenaires peuvent se trouver dans de meilleures positions. Une tendance qui, selon le journal, pourrait freiner les offensives de son équipe sans nécessairement lui apporter davantage de buts ou de points.

Pour appuyer cette critique, Sport établit également un parallèle entre les distinctions individuelles de Mbappé et les résultats collectifs de ses équipes. Le journal rappelle qu’il a terminé meilleur buteur de la Liga alors que le FC Barcelone remportait le championnat. Il évoque aussi son titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, sans que cela permette à son équipe de soulever le trophée. Le quotidien catalan va jusqu’à questionner son influence sur les résultats du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, notamment au regard des succès européens du club parisien après son départ.

Rappelons que, ses reproches prennent une dimension particulière au regard des attentes suscitées par son arrivée dans la capitale espagnole. Le 3 juin 2024, le Real Madrid avait officialisé son recrutement pour cinq saisons, après la fin de son contrat avec le PSG. Présenté le 16 juillet au stade Santiago-Bernabéu, Mbappé était attendu comme l’une des principales armes offensives du club.