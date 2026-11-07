Real Madrid : Mourinho dévoile son onze face à Valence, une 8e victoire consécutive en jeu

Pour la 12e journée de Liga ce samedi, Mestalla accueille le Real Madrid. Le match commence à 21 heures. Le portugais José Mourinho a reconduit son équipe type, et compte enchaîner une huitième victoire d’affilée. Un succès permettrait de rejoindre le FC Barcelone en haut du classement.

Cette série a débuté par des succès en championnat contre Villarreal, Séville et le Barça et une victoire à Racing Santander. Le Real a battu l’AEK Athènes 3-2 en Ligue des champions. Pendant cette période, ils ont marqué 21 buts et encaissé huit depuis le début de la série.

Les onze de départ

Au classement, Valence est 19e avec neuf points. Dimitrievski est dans les buts. La défense est emmenée par José Luis Gayà, De Haas, Tárrega, Pepelu et Maffeo. Le milieu est composé de Mayol, Guido Rodríguez et Javi Guerra. L’attaque est composée d’Arnaut Danjuma et d’Umar Sadiq.

Courtois garde les cages côté madrilène. La défense est composée de Huijsen, Konaté, Cucurella. Valverde évolue avec Tchouameni, Bernardo et Bellingham au milieu. Yan Diomande, Arda Güler et Mbappé occupent l’attaque.