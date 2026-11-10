Réfrigérateurs piratés : la France menace l'Iran de représailles

La France hausse le ton face à l’Iran après une cyberattaque qui a perturbé les systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés. En effet, ce mardi 10 novembre, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la convocation de l’ambassadeur iranien, au lendemain des accusations formulées par Paris contre les Gardiens de la révolution.

« La convocation de l’ambassadeur iranien, annoncée hier par le ministre, a eu lieu ce matin », a indiqué le ministère dans un communiqué. Les autorités françaises attribuent l’opération à l’unité cyber-offensive Shahid Kaveh, affiliée au centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Selon l’ANSSI, les paramètres de dégivrage des équipements ont été modifiés, provoquant des pertes de marchandises et au moins 15 départs de feu sur environ 700 sites.

Sur Franceinfo, le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, a annoncé que Paris ferait pression pour obtenir des sanctions européennes. Il a qualifié l’opération d’« attaque d’une ampleur et d’une agression sans précédent dans notre pays ». Le ministre a prévenu : « Nous prendrons toutes les mesures nécessaires, y compris certaines que nous ne discuterons pas publiquement, si nous les jugeons proportionnées et nécessaires pour dissuader toute nouvelle attaque et punir les responsables de cette agression inacceptable ». Il a précisé que la doctrine française de cyberdéfense offrait des possibilités de réponse.

Pour rappel, au début du mois de novembre 2026, une autre tentative de cyberattaque avait visé les systèmes de réfrigération de plusieurs banques de sang en France. Les pirates auraient tenté d’augmenter artificiellement la température des équipements. Toutefois, l’attaque avait été déjouée avant que les produits sanguins et les échantillons ne subissent des dommages.