Retraite de Cristiano Ronaldo : Jorge Jesus dévoile son sentiment après l'annonce

Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, le sélectionneur portugais Jorge Jesus a réagi le même jour dans un entretien accordé à Canal 11. En effet, le technicien a révélé avoir tenté de convaincre l’attaquant de poursuivre avec la sélection, tout en affirmant respecter son choix malgré les tensions qui ont marqué leurs derniers échanges.

La décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale ne laisse pas indifférent au Portugal. En effet, le jeudi 5 novembre 2026, l’attaquant de 41 ans a annoncé son départ de la sélection dans un message vidéo chargé d’émotion, refermant ainsi un chapitre ouvert en août 2003. À la suite de cette annonce, le sélectionneur Jorge Jesus a réagi dans un entretien accordé à Canal 11, en exprimant à la fois son regret et son respect.

En effet, le technicien portugais a révélé avoir tenté de retenir le quintuple Ballon d’Or avant l’annonce officielle. « Nous en avions déjà parlé avant l’annonce de la première liste. Je lui ai demandé de rester avec moi parce que j’avais besoin de lui à mes côtés, mais je dois accepter sa décision. Il restera toujours dans le cœur des Portugais et fera toujours partie de l’équipe nationale. Rien ne peut changer cela. Il restera toujours une icône du football portugais. »

Au-delà de cette tentative, Jorge Jesus a également insisté sur l’héritage laissé par son ancien joueur à la sélection. « Cris est une icône mondiale, pour le Portugal comme pour l’équipe nationale », a-t-il déclaré. Il a notamment souligné son influence auprès des jeunes générations et rappelé leur collaboration d’une année à Al-Nassr, en Arabie saoudite. « Il a tant apporté à l’équipe nationale au fil des années. C’est un modèle pour les jeunes Portugais, la plupart de ses supporters sont jeunes. J’ai eu l’occasion de passer un an avec lui à Al Nassr. Il restera toujours une icône de l’équipe nationale et de notre histoire. J’ai fait installer une grande photo de lui dans l’auditorium. C’est sa décision. »

Cependant, cet hommage intervient après plusieurs semaines de tensions entre les deux hommes qui avait contribué à fragiliser leurs relations, jusqu’au départ du joueur du rassemblement portugais. Par ailleurs, le bilan de l’attaquant présent à six Coupes du monde, de 2006 à 2026 et qui a marqué 11 buts donne toute sa dimension à cette séparation. En 23 ans, il a disputé 234 rencontres avec le Portugal et inscrit 146 buts, deux records mondiaux du football masculin et a également remporté l’Euro 2016 et deux Ligues des nations, en 2019 et 2025.