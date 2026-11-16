« Robots tueurs » : Guterres lance un appel pressant lors d'une conférence à l'ONU

Réunis à Genève du 16 au 20 novembre, les représentants de 128 États parties à une convention internationale doivent décider de l’ouverture de négociations sur l’encadrement des armes autonomes. À cette occasion, le secrétaire général de l’ONU appelle à une action rapide face aux risques humanitaires.

Antonio Guterres hausse le ton face aux progrès des armes autonomes. En effet, à l’ouverture lundi de la septième conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), le secrétaire général des Nations unies a exhorté les États à négocier un accord juridiquement contraignant sur les systèmes d’armes létales autonomes (SALA), souvent surnommés « robots tueurs ».

« Agissez pour empêcher l’utilisation et la prolifération de ces armes impitoyables. Nous ne devons jamais cesser de protéger les civils face au carnage et aux ravages causés par les conflits armés, et de prévenir les souffrances inutiles », a déclaré le responsable onusien dans un message vidéo préenregistré.

Ces systèmes présentent une particularité préoccupante : une fois activés, ils peuvent sélectionner et attaquer une cible sans l’approbation d’un être humain. Cependant, cette préoccupation ne date pas d’aujourd’hui. En effet, dès 2013, un rapport présenté au Conseil des droits de l’homme de l’ONU alertait sur les conséquences humanitaires potentielles de ces technologies. Puis, en 2014, les États parties à la CCAC ont engagé des discussions approfondies, avant la création, en 2016, d’un groupe d’experts gouvernementaux. En 2019, onze principes directeurs ont également été adoptés.