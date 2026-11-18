Une enquête menée auprès de 42 compagnies aériennes desservant la France place Royal Air Maroc parmi les transporteurs dont les coordonnées téléphoniques soulèvent des interrogations. En effet, deux numéros payants sont notamment affichés pour joindre son service client depuis le territoire français.

Royal Air Maroc figure parmi les compagnies concernées par une enquête de Volindemnisation sur les numéros de téléphone surtaxés. Réalisée à partir d’un relevé effectué le 11 novembre 2026, cette étude a porté sur 74 numéros publiés par 42 transporteurs. Au total, 14 compagnies affichent au moins une ligne surtaxée.

La compagnie marocaine fait partie des six transporteurs pour lesquels aucune alternative téléphonique française gratuite n’a été relevée sur les pages de contact examinées. Ainsi, les enquêteurs ont notamment identifié deux coordonnées destinées aux clients en France : le 3260 et le 0820 821 821. Ces deux numéros figurent dans la rubrique « Call Center » du site officiel de Royal Air Maroc et sont associés à une tarification majorée.

Pour rappel, cette situation concerne un transporteur qui occupe une place importante dans le secteur aérien africain. En effet, fondée en 1957, Royal Air Maroc dessert plus de 100 destinations, a transporté environ 8 millions de passagers en 2025 et qui dispose d’un réseau développé en France, notamment avec plusieurs vols quotidiens entre Paris et Casablanca.