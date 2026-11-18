Kylian Mbappé fait partie des joueurs qui occupent une place prépondérante au sein de l’espace médiatique. Avec son statut de superstar, ses faits et gestes sont scrutés à la loupe. Le natif de Bondy enchaîne les prestations de grande classe avec le Real Madrid mais cela ne suffit pas à le mettre à l’abri des critiques notamment en ce qui concerne son apport défensif.

Depuis son arrivée chez les Merengues, le capitaine de l’équipe de France est fréquemment critiqué sur sa participation aux efforts collectifs lorsque son équipe ne possède pas le ballon. Une situation qu’Antonio Rüdiger ne considère pas comme un problème majeur. Dans un récent entretien médiatique, le défenseur international allemand a pris la défense de Mbappé. Pour conforter son analyse, Rudiger a rappelé le fonctionnement du Real Madrid à l’époque où Cristiano Ronaldo occupait le poste d’attaquant vedette.

Rüdiger refuse de demander à Mbappé de faire son travail

Antonio Rüdiger n’a pas tourné autour du pot. Pour l’international allemand il serait difficile de reprocher à Kylian Mbappé de ne pas accomplir les mêmes tâches défensives que les joueurs chargés du secteur défensif. L’ex joueur de Chelsea affirme que les qualités offensives de Mbappé doivent aussi entrer en considération dans ce débat. « Est-ce que je dois dire à un gars qui, depuis deux ans, a déjà marqué plus de 100 buts au Real Madrid de faire mon travail ? Cela n’a pas de sens » a livré le joueur de 31 ans. Rudiger notifie que les responsabilités ne sont pas identiques pour tous les joueurs et qu’un attaquant capable de faire régulièrement la différence devant le but n’a pas nécessairement à fournir les mêmes efforts défensifs qu’un défenseur.

Pour appuyer son propos, Rüdiger a fait un parallèle à une période que les supporters du Real Madrid connaissent bien. En effet, lorsque Cristiano Ronaldo évoluait à la Casa Blanca, le quintuple ballon d’or n’était pas non plus celui qui assumait le plus gros du travail défensif. Entouré de Karim Benzema et de Gareth Bale, CR7 bénéficiait d’une organisation qui lui permettait de se concentrer davantage sur l’attaque et de marquer des buts. D’après Rudiger, ce fonctionnement n’empêchait pas le Real Madrid d’obtenir de bons résultats.