Russie : deux personnes arrêtées pour espionnage présumé au profit de la Pologne

Le service de sécurité russe a annoncé une opération visant deux personnes soupçonnées d’avoir recueilli des renseignements sur des installations militaires dans une région stratégique du pays. De son côté, Varsovie a dénoncé une nouvelle provocation.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé mercredi 11 novembre 2026 l’arrestation de deux personnes présentées comme des agents du renseignement polonais. En effet, selon les autorités russes, les deux individus auraient ainsi collecté des renseignements sur des installations militaires à Kaliningrad, une activité que la législation russe sanctionne de 20 ans de prison au maximum au titre de l’espionnage.

Cependant, le FSB n’a pas précisé la nationalité des deux personnes arrêtées, tout en affirmant avoir averti sept citoyens polonais et trois ressortissants russes au sujet de leurs contacts présumés avec les services de sécurité polonais.

Pour rappel, les relations entre Moscou et Varsovie restent marquées par des tensions autour des questions de sécurité. Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux membres de l’OTAN, occupe une place stratégique pour la Russie sur la mer Baltique. L’enclave abrite notamment plusieurs installations militaires russes, ce qui explique l’intérêt porté aux informations concernant cette région.

Du côté polonais, les déclarations russes ont suscité une réaction ferme. Jacek Dobrzyński, porte-parole du ministre chargé des services spéciaux, a dénoncé les accusations du FSB sur le réseau social X. « En cette fête nationale de l’indépendance, je les considère, en particulier, comme une nouvelle provocation et un acte de désinformation », a-t-il écrit.