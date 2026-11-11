Sahara : le Maroc accuse l'Algérie de bloquer les négociations après le veto russe

À l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 novembre 2026, l’ambassadeur marocain Omar Hilale a vivement mis en cause le rôle de l’Algérie dans le blocage du processus politique sur le Sahara occidental quelques jours après le veto russe opposé au renouvellement du mandat de la MINURSO.

« Le Sahara a été marocain avant le 30 octobre… le Sahara était encore plus marocain après le 30 octobre. Et le Sahara restera marocain jusqu’à la fin des temps. » C’est par cette déclaration que Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, a marqué son intervention devant l’Assemblée générale. Le diplomate a ensuite dirigé ses critiques vers l’Algérie, qu’il considère comme un acteur majeur du blocage diplomatique.

« La cause du blocage, c’est l’attitude politique d’un pays voisin, l’Algérie », a pointé Omar Hilale, avant d’ajouter : « quand un blocage, une impasse, dure plus de 50 ans, ce n’est pas un hasard. C’est un choix stratégique, une décision politique, un refus de régler un problème ». En outre, il a accusé Alger d’avoir participé aux discussions de Washington et de Madrid, en février 2026, sur le plan marocain d’autonomie, avant de chercher à faire obstacle à leur traduction dans une résolution onusienne. Il lui reproche également d’avoir menacé de quitter le processus politique si les membres du Conseil de sécurité soutenaient le texte américain.

Pour rappel, cette confrontation intervient après le vote du 30 octobre au Conseil de sécurité, où le projet américain a recueilli onze voix favorables avant d’être bloqué par le veto russe. Le projet américain prévoyait de prolonger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2027 et de rebaptiser la mission MINUSO à partir du 1er novembre 2026 et accordait également une place centrale au plan d’autonomie marocain sous souveraineté marocaine comme base des négociations.